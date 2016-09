Hauptmenü Home LOA - Comics Kolumnen Voodoo Lounge ComicShop News Forum Kontakt Impressum Links LOA 47 Aloa ALOA!



Es hat wieder einmal ein Weilchen gedauert, bis die neue Ausgabe des Online Comic Magazins LOA fertig war, doch nun ist es soweit!

Guido Neukamm, Max Jähling und Paulina Scheunemann präsentieren die nächsten Episoden ihrer aktuellen Serien: Nocturnal Nemesis erscheint gedruckt beim Comic Culture Verlag und war dieses Jahr auch beim Gratis Comic Tag vertreten. Conny van Ehlsing bekommt auch 2012 ein neues Album pünktlich zum Comic Salon Erlangen spendiert und Bis dass der Tod Euch scheidet ist bereits im Manga-Magazin Baito Oh! erschienen.



Tatsächlich gibt es mittlerweile einiges Neues beim Comicwerk: Unsere Zusammenarbeit mit dem Comic Culture Verlag hat etliche Hörspiele zu unseren Comicserien wie Alina Fox von Daniel Gramsch, Albenreihen wie Guido Neukamms Nocturnal Nemesis und Mangabücher wie Marika Herzogs Grimoire hervorgebracht. Das ist im übrigen auch der Grund, warum wir uns hier auf der Webseite derzeit etwas rar machen: Unsere Druckpublikationen benötigen dann doch etwas mehr Zeit als ursprünglich gedacht... Als kleiner Trost für die treuen Leser, die schon viel zu lange auf eine neue LOA Ausgabe warten gibt es übrigens zu Erlangen exklusive Sketchbooks vom Comicwerk Team!



Doch nun die Comics in LOA 47:



Nocturnal Nemesis von Guido Neukamm: In diesem Preview des ersten Albums trifft der Vampirjäger Fridolin von der Gemeinschaft der Masken auf einen seiner Erzfeinde - doch die Begegnung verläuft anders als angenommen...



Conny van Ehlsing: Ein ganz normaler Spielplatz und Detektiv Gaijin von Max Jähling: Die Monsterjägerin kümmert sich um die fiesen Viecher auf dem lokalen Treffpunkt ihrer Klassenkameraden und bekommt es mit einem erstaunlich normalen Problem zu tun. In einer Spezialgeschichte droht ihr zudem Konkurrenz von einem ihrer Freunde...



Bis dass der Tod Euch scheidet, Teil 2 von Paulina Scheunemann: Die finstere Vampirsaga nähert sich ihrem unausweichlichen Ende. Wird die junge Frau ihrem bösen Gefängniswächter entkommen? Und was ist mit ihrem... Kind?



Viel Spaß beim Lesen

Eure Comicwerk Redaktion