LOA 48 Aloa

Und schon wieder ist es eine Weile her, dass eine neue Ausgabe des Online Comic-Magazins LOA im Netz stand - verschiedene Print-Medien und Aufträge, Arbeiten und sonstiges Zeug haben uns erneut ein bisschen auf unserem Weg zur finalen Ausgabe #50 aufgehalten... sorry!



Dafür gibt es aber in der aktuellen LOA 48 wieder ein paar nette Comics und ein Wiedersehen mit unseren Lieblingsserien - und einen unerwarteten Neuzugang, über den wir uns ganz besonders freuen!



Max Jähling schickt seine Conny van Ehlsing gleich in zwei Abenteuer: In "Ein Weihnachtsmahr" bekommt es die kleine Monsterjägerin mit... nun, sagen wir, dem Geist der Weihnacht zu tun :) und im zweiten Teil "Nachbarschaftsrat" erfahren wir, dass es gar nicht so einfach ist, in Connys Umgebung zu wohnen.



Peter Klinger hat den langen Weg aus Österreich zu uns gefunden, um eine persönliche Geschichte über die Bedeutung von Musik im Leben des Autors mit uns zu teilen - also beinahe. Und so ist dann auch der Titel: "Wie Musik mein Leben veränderte - also beinahe!"



Guido Neukamm ist nicht nur schwer am Schuften für MAD und Biien der Schatten, er hat auch die Alben-Reihe "Nocturnal Nemesis" beim Comic Culture Verlag in der Mache. Hier nun das zweite Preview zur Reihe!



Daniel Gramsch meldet sich ebenfalls mit "Alina Fox - Thief Extraordinaire" zurück: In der Prequel-Geschichte "Mindgame" erfahren wir einige Hintergründe zur Meisterdiebin und ihren Kumpanen...



Und damit geloben wir einmal mehr Besserung und wünschen Euch viel Spaß mit der aktuellen LOA 48!



Gruß

Eure Comicwerk-Redaktion