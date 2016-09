Hauptmenü Home LOA - Comics Kolumnen Voodoo Lounge ComicShop News Forum Kontakt Impressum Links LOA 49 Aloa Aloa!



Ja, uns gibt es immer noch! Unsere letzte Ausgabe, LOA Noir II, mag zwar bereits vor fast drei Jahren online gegangen sein (in Internet-Maßstäben also in grauer Vorzeit), aber das bedeutet nicht, dass unser kleines Projekt hier (wir sind noch immer kein Verlag!) in der realen Welt außerhalb des virtuellen Raums nicht einiges zu bieten hatte! Wir haben in der Zeit Alben drucken lassen, unsere Heftserien fortgeführt, waren auf Messen zugegen, haben Familien gegründet, das ein oder andere Studium beendet, Jobs angenommen und nebenher immer weiter gezeichnet was das Zeug hält!



Zwischendurch haben wir Comicwerker uns auch immer wieder die Frage gestellt, in welche Richtung wir uns mit unserem Zeichnerkonglomerat bewegen wollen. Die Arbeit, die wir seit 2001 auf dieser Plattform mit dem LOA Online-Comic-Magazin leisten und die in den vergangenen Jahren mehr als brach lag, wollen wir auf keinen Fall einfach aufgeben, doch um weiterhin zeitgemäß bleiben zu können, ist eine Neupositionierung aus unserer Sicht unerläßlich.



Mit anderen Worten: Das Comicwerk wird sich neu erfinden! Die vorliegende Ausgabe 49 unseres LOA Magazins wird daher auch die vorletzte sein - nach der Nummer 50 ist in dieser Form Schluss und wir werden eine neue, frische Form finden, um Comics von deutschen, europäischen und internationalen ZeichnerInnen, Newcomern und alten Hasen, an Euch, die Leser, zu bringen!



Bis dahin präsentiert die Nummer 49 noch einmal vier Stories von zwei alten Bekannten und einem neuen Talent:



- Guido Neukamm präsentiert einen Ausflug in eine neue Welt: "Gehenna Impact" zeigt den Kampf zwischen Engeln und Dämonen auf unserer Erde von einer etwas anderen Perspektive...

- In "Alina Fox - Thief Extraordinaire: Mindgame, Teil 2" bietet Daniel Gramsch einige weitere Einblicke in die Figurenwelt seiner Meisterdiebin - diesmal sind die Bösewichte dran und ein Auftrag, der alle Freunde von Alina zusammenbringt!

- Andrea Nathansen hat sich mit "Welcome to Wonderland" der gewaltigen Aufgabe gestellt, ihre eigene Alice-im-Wunderland-Version auf epischer Länge zu erzählen - von den beinahe 150 Seiten ihres Werks bringen wir hier voller Stolz eine Preview (die gesamte Story könnt Ihr auf http://animexx.onlinewelten.com/doujinshi/zeichner/925920/64028/

- Mit "Conny van Ehlsing: Wo ist Conny?" widmet sich Max Jähling der Frage, was wohl passiert, wenn seine Heldin gerade zur Stelle ist - und wie sich ihre Freunde und Klassenkameraden zu helfen wissen!

- Das Cover zeichnete dieses Mal Daniel Gramsch.



Viel Spaß mit LOA 49 wünscht Euch

Eure Comicwerk-Redaktion