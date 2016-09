Hauptmenü Home LOA - Comics Kolumnen Voodoo Lounge ComicShop News Forum Kontakt Impressum Links LOA Noir II Aloa Aloa!



Als Hannes Nistelberger uns seine Story Shingas: El Gringo Pistolero anbot, war uns sofort klar, dass dieses epische Westernabenteuer auf keinen Fall in mehrere Teile aufgebrochen werden darf. Also haben wir beschlossen, der Geschichte in Album-Länge eine eigene Sonderausgabe zu geben und damit eine uralte Comicwerk-Tradition wieder aufzugreifen: Zum zweiten Mal präsentieren wir also eine rein schwarz-weiße Ausgabe des online Comic-Magazins.



In LOA Noir II findet Ihr nun diesen genialen Western, der in bester "Durango"-Art hervorragendes Storytelling mit graphischen Höchstleistungen verbindet. Wir hoffen, Ihr seid davon genauso begeistert wie wir!



Liebe Grüße

Eure Comicwerk Redaktion