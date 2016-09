Comicwerk-News Tomppa gewinnt Stan Lee Foundation Wettbewerb! Das Comicwerk gratuliert dem "Der Engel" Zeichner, der sich gegen 1.700 Mitbewerber mit seiner Figur "The Counselor" durchsetzen konnte! Mehr dazu im News Bereich

Metall macht Musik. Von Tim Eckhorst. Teil 79 Metall macht Musik. Von Tim Eckhorst. Teil 78 10 Jahre »Metall macht Musik«! Wow, mir ist gerade aufgefallen, dass ich 2002 die erste »Metall macht Musik«-Kolumne geschrieben habe. Da war ich 16 oder vielleicht gerade 17. Man, man, man, ich glaube ich mag mir gar nicht durchlesen, was ich damals so von mir gegeben habe.



Es wäre sehr zu begrüßen gewesen, wenn ich in 10 Jahren 100 Kolumnen geschrieben hätte. Geworden sind es – diese eingerechnet – jedoch nur 78. Aber man hat ja auch mal was Anderes vor.



Trotz allem ist in 10 Jahren »Metall macht Musik« einiges passiert, denn durch die Kolumne hat sich indirekt viel entwickelt. In erster Linie betrifft das das gleichnamige Buch, das im Frühjahr 2008 erschien und neben diversen gesammelten »Werken« auch Illustrationen, Interviews und eine CD beinhaltet. Beachtung erhielten in erster Linie die Zeichnungen und eben jene führten – teilweise über Umwege – zu dem ein oder anderen tollen Auftrag.



Weiterhin lässt sich an den Kolumnen für mich sehr schön ablesen, welche Konzerte ich so alle besucht habe, was für Musik ich wann gehört habe und welcher Ansicht ich zu einem bestimmten Zeitpunkt war. Das ist für den Rest der Welt weniger spannend, aber auch ohne diesen persönlichen Aspekt können die alten Kolumnen noch gelesen, belächelt und verschmäht werden.



Ich bin gespannt, ob ich in 10 Jahren mal wieder merke, dass das nächste Jubiläum ansteht. Vorher sollte ich aber gespannt sein, ob ich es bis dahin bis zur 100. Kolumne bringe.



Bis bald!







